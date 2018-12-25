قروض ميسرة لأصحاب الشركات الصغيرة في العام المقبل

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قررت لجنة الخدمات المالية أن تمنح أصحاب المهن الحرة وأصحاب الشركات الصغيرة قروضًا ميسرة بقيمة 8 تريليون وون، أو ما يعادل 7 مليار دولار، بفوائد مخفضة، في العام المقبل، مع سعي الحكومة لدعم أعمالهم.جاء ذلك في القرار الذي كشفت عنه اللجنة اليوم الثلاثاء.وقال مسؤولون في اللجنة إن البنك الصناعي الذي تديره الدولة سيقدم القروض بفوائد تبلغ 2% تقريبًا، في الربع الأول من العام المقبل.ووفقًا للمسؤولين، فسوف تقدم السلطات المالية بصورة منفصلة نحو 600 مليار وون، في صورة ضمانات للقروض في العام المقبل أيضًا.واعتبارًا من شهر نوفمبر الماضي، بلغ عدد أصحاب المهن الحرة 5.63 مليون شخص، وهو ما يمثل نحو 25% من إجمالي القوى العاملة.وفي ظل تكاليف التوظيف الثقيلة وارتفاع رسوم الإيجار، ومع تراجع النمو الاقتصادي في البلاد وضعف الاستهلاك، يعاني أصحاب الشركات الصغيرة والمهن الحرة.