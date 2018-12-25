اليابان تستعد لخطوات مقابلة إذا قررت سيول تجميد أصول الشركات اليابانية

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قال وزير الخارجية الياباني تارو كونو إن اليابان ستتخذ إجراءات مقابلة، إذا قرر الكوريون تجميد أصول الشركات اليابانية، بعد حكم المحكمة لصالحهم في قضية العمل القسري.ونقلت وسائل الإعلام اليابانية هذه التصريحات عن الوزير اليوم الثلاثاء، خلال رحلته إلى المغرب.وفي أواخر أكتوبر، حكمت المحكمة العليا ضد إحدى الشركات اليابانية بتعويض الكوريين الجنوبيين الذين أجبروا على العمل القسري أثناء حقبة الاستعمار في كوريا. وقال المدعون في الآونة الأخيرة إنهم سيتخذون إجراءات لتجميد أصول الشركة اليابانية.وردًا على ذلك، قال كونو إن طوكيو تتوقع من سيول أن تتخذ الإجراءات المناسبة لضمان عدم تضرر الشركة اليابانية، ولكن إذا لم تلتزم سيول بذلك، فإن طوكيو مستعدة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك إرسال القضية إلى المحكمة الدولية.وفي الوقت نفسه، قال كينجي كاناسوغي، وهو مسؤول في وزارة الخارجية شارك مؤخرًا في المحادثات بين البلدين في سيول، إن بلاده ستنتظر مراجعة سيول وتحركاتها بشأن قضية العمل القسري.