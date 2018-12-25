الأمم المتحدة تعفي الحفل الكبير بين الكوريتين من العقوبات

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قرر مجلس الأمن الدولي منح إعفاء من العقوبات للحفل الكبير المقرر عقده بمناسبة مشروع تحديث وإعادة ربط الطرق والسكك الحديدية بين الكوريتين.وقال مسؤول في وزارة الخارجية في سيول اليوم الثلاثاء إن لجنة العقوبات المختصة بكوريا الشمالية قد اختتمت مشاوراتها أمس الاثنين.وسيتيح الإعفاء للكوريتين إقامة الحفل غدًا الأربعاء كما هو مقرر، في محطة بانمون في بلدة كيسونغ الحدودية الشمالية.وبينما لا تخضع مراسم الحفل نفسها للعقوبات، لكن الإعفاء كان ضروريًّا من أجل القطار الجنوبي الذي سيتم إدخاله إلى الشمال بالإضافة إلى المواد الأخرى اللازمة للفعاليات.وكانت سيول قد سعت إلى الحصول على الإعفاء بعد التشاور مع واشنطن، خلال اجتماع مجموعة العمل المشتركة بينهما في سيول، الأسبوع الماضي.