سيول ترسل الأدوات والمعدات اللازمة للحفل إلى الشمال

Photo : KBS News

قامت كوريا الجنوبية بإرسال المعدات والمواد اللازمة لإقامة الحفل الكبير المشترك بين الكوريتين، بمناسبة وضع حجر الأساس، في مشروع إعادة ربط وتحديث الطرق وخطوط السكك الحديدية.وقال مسؤول في حكومة سيول إن السيارات التي تحمل المعدات والمواد اللازمة قد غادرت إلى الشمال في حدود الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم، عبر الحدود الغربية.وسوف تستخدم تلك المواد في تركيب المسرح اللازم لإقامة الحفل الكبير.وقد أكملت سيول مشاوراتها مع لجنة العقوبات الدولية، أمس الاثنين، وحصلت على إعفاء من اللجنة لهذا الحدثل.ومن المقرر أن يتم إقامة الحفل في محطة بانمون في مدينة كيسونغ الشمالية غدًا الأربعاء.