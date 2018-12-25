الصين وروسيا تناقشان القضايا الكورية الشمالية

اجتمع نائبا وزير الخارجية الصيني والروسي لإجراء محادثات في الأسبوع الماضي، حول القضايا الكورية الشمالية، بما في ذلك قضية نزع السلاح النووي.وذكرت وزارة الخارجية الصينية أن نائب الوزير كونغ شوانغ يو، التقى مع نظيره الروسي إيغور مورغولوف في بكين يوم الخميس الماضي، لإجراء محادثات معمقة، حول شبه الجزيرة الكورية.وقالت الوزارة إن الجانبين تبادلا الآراء حول ظروف المنطقة، والعملية الممكنة للتوصل إلى حل سياسي للقضايا العالقة.وفي أكتوبر الماضي، اجتمع كونغ ومورغولوف أيضًا مع نائبة وزير الخارجية الشمالي، تشيه سون هوي، لتنسيق مواقف بلادهم بشأن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة.وقد اتفق المسؤولون الثلاثة على أنه يجب على الولايات المتحدة وحلفائها تخفيف العقوبات عن بيونغ يانغ، بعد إيقاف الشمال للتجارب النووية والصاروخية، وتدميره لبعض المنشآت النووية.وفي الاجتماع الأخير بين بكين وموسكو، يُعتقد أن المسؤولين أعادوا التأكيد على ضرورة تخفيف العقوبات، لإحداث تقدم في المحادثات النووية بين بيونغ يانغ وواشنطن.