الشمال ينتقد الولايات المتحدة بشأن وضع حقوق الإنسان

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انتقدت وسائل الإعلام الكورية الشمالية الأمم المتحدة والولايات المتحدة، بسبب القرار الصادر بشأن أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.وانتقد الموقع الكوري الشمالي "أوري مينزو كيري" قرار الأمم المتحدة، الذي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في الشمال، وإعادة تعيين الولايات المتحدة لكوريا الشمالية من بين الدول التي تنتهك الحريات الدينية.ووصف الموقع هذه التحركات بأنها "استفزاز سياسي خطير". وادعى أن كوريا الشمالية ليس لديها مشكلات تتعلق بحقوق الإنسان، وأن أوضاع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة سيئة للغاية. كما حذر الولايات المتحدة من الثمن الباهظ بسبب استفزازها للشمال.كما ذكرت الصحيفة الرسمية للحزب الحاكم في الشمال أن الولايات المتحدة يتعين عليها التوقف عن الأعمال العدائية ضد بيونغ يانغ، حتى لا يتضرر المناخ الإيجابي للعلاقات بين الكوريتين.