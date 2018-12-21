اتحاد الأديان في كوريا الشمالية يرسل رسالة مصورة للتهنئة بأعياد الميلاد إلى كوريا الجنوبية

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أرسلت منظمة دينية كورية شمالية، رسالة مصورة للتهنئة بعيد الميلاد، إلى مجموعة دينية كورية جنوبية.وقد أرسل مجلس رجال الدين الكوري الشمالي، وهو اتحاد للأديان الخمسة في الشمال، رسالة بالفيديو للتهنئة بأعياد الميلاد، إلى اللجنة الكورية الجنوبية للإيمان والنظام للكنائس الكورية.وتم الكشف عن الرسالة التي بلغت مدتها 98 ثانية، خلال مهرجان موسيقى الكريسماس الذي أقامته اللجنة يوم الجمعة الماضي، في كاتدرائية في سيول.وقال مسؤول في وزارة التوحيد إن اللجنة الكورية الجنوبية تلقت الرسالة من خلال جميع الإجراءات المناسبة المطلوبة.