القطار الجنوبي يغادر إلى الشمال للمشاركة في الحفل المشترك

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غادر القطار الكوري الجنوبي الخاص، الذي يحمل نحو 100 كوري جنوبي إلى كوريا الشمالية، لحضور الحفل الرمزي الكبير، بمناسبة مشروع تحديث وربط الطرق والسكك الحديدية بين الكوريتين.وغادر القطار المكون من 9 عربات محطة سيول في الساعة 9:45 صباح اليوم الأربعاء، للمشاركة في الحفل الذي بدأ في الساعة العاشرة، في محطة بانمون في مدينة كيسونغ الحدودية الشمالية.ويضم الوفد الكوري الجنوبي وزير التوحيد تشو ميونغ كيون، ووزير النقل كيم هيون مي، ورئيس الحزب الديمقراطي الحاكم لي هاي تشان، وزعماء الكتل البرلمانية للحزب الحاكم وأحزاب المعارضة.وسوف يترأس الوفد الشمالي ري سون كون، رئيس لجنة إعادة التوحيد السلمي للبلاد. وسينضم إليه كبار المسؤولين الكوريين الشماليين، بمن فيهم كي يون هيوك، وزير السكك الحديدية.وسوف يستمر الحفل لمدة 50 دقيقة، وسيشهد توقيع المسؤولين من البلدين على دعامة قضبان القطار، وربط خطوط السكك الحديدية، والكشف عن إشارات للطريق.وسوف يعود الوفد الجنوبي بعد ظهر اليوم، بعد المشاركة في حفل الغداء في مقر الإقامة في مجمع كيسونغ الصناعي.