ترامب يحث الحلفاء على تحمل عبء وتكاليف الدفاع

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كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن على حلفاء الولايات المتحدة أن يتحملوا جزءًا أكبر من تكاليف الدفاع.وخلال مؤتمر عبر الفيديو مع القوات الأمريكية المتمركزة بالخارج في عيد الميلاد أمس الثلاثاء، قال ترامب إن الولايات المتحدة لا تريد دعم الدول الغنية، على حساب معاناتها.ونشر ترامب تغريدة في اليوم السابق أن الولايات المتحدة تدعم بشكل كبير جيوش العديد من الدول الغنية جدًا، بينما تستفيد هذه الدول من الولايات المتحدة وأموال دافعي الضرائب.وعلى الرغم من أنه لم يذكر كوريا الجنوبية، فمن المفهوم أن التعليق موجه إلى سيول، التي تتفاوض مع واشنطن حاليًا حول تكاليف الدفاع.