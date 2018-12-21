سيول تخطط لفحص إضافي لمشروع ربط السكك الحديدية والطرق

Photo : YONHAP News

صرحت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية اليوم بأنها تخطط لإجراء فحص إضافي دقيق، بعد انتهاء مراسم ربط وتحديث السكك الحديدية والطرق بين الكوريتين.قالت نائبة المتحدث باسم الوزارة "لي يو جين" في تقرير دوري إنه المشروع لن يبدأ مباشرة بعد إقامة الاحتفال. وذكرت أن الوزارة تنوي مواصلة التحضيرات الخاصة بالمشروع في المستقبل، بما في ذلك وضع الخطة الأساسية والتصميمات اعتمادا على الفحص الإضافي الدقيق. وأوضحت المتحدثة أن الوزارة تتفاوض مع الجانب الشمالي حول مستوى التحديث وطرق تنفيذ المشروع وغيرها مما يتعلق بعمليات السكك الحديدية والطرق.وتخطط الحكومة الكورية لتحديد طرق وموعد الفحص الإضافي الدقيق عبر مفاوضات العمل بين الكوريتين.وفيما يتعلق بحضور الأمين العام للجنة الاقتصاد والاجتماع في منطقة آسيا والمحيط الهادي التابعة للأمم المتحدة "آرميدا علي شابانا" في مراسم بدء المشروع، قالت "لي" إن السبب في حضورها يرجع إلى ضرورة التعاون من قبل المجتمع الدولي في تنفيذ المشروعات بين الكوريتين، بسبب العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.