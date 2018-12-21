سلسلة من الحرائق في سيارات بي إم دبليو حتى بعد كشف نتائج الفحص

Photo : YONHAP News

كشف فريق الفحص المشترك من القطاعين العام والخاص للحرائق في سيارات بي إم دبليو عن النتيجة النهائية التي تقول إن الحرائق تشتعل نتيجة لعيوب التصميم في صمام تدوير غازات العادم أمس الأول الاثنين، ومع ذلك، فقد احترقت سيارة بي إم دبليو، في أثناء سيرها في طريق "تشون آن - نون سان" السريع، في مدينة "كونغ جو" بمقاطعة جنوب تشونغ تشونغ، في الساعة السادسة مساء أمس الثلاثاء.وقد نجح قائدها في الفرار منها بينما احترقت السيارة تمامًا ثم انتقلت نيرانها إلى جبل قريب منها.وفي مساء الإثنين أيضا في مدينة كوانغ جو احترقت سيارة بي إم دبليو أخرى. وقال سائقها إن الدخان بدأ في غرفة المحرك، مع أن السيارة من إنتاج عام 2009، وغير مدرجة ضمن قائمة الاسترداد.ونتيجة لذلك فقد أشار بعض الخبراء إلى أن استرداد السيارات من أجل تغيير قطع غيارها فقط لا يستطيع منع الحرائق. وأضافوا أنه توجد عيوب في تصميم جهاز تدوير غازات العادم بحد ذاته ولهذا فإن تغيير قطع غيارها لا يستطيع الحيلولة دون الحرائق بل يؤخر خطورتها فقط.ونفت الشركة وجود عيب في التصميم، وأكدت أنه يكفي تغيير قطع الغيار فقط، لكنها كشفت عن وجود مشكلة في قطع الغيار المحسنة.طلبت وزارة النقل من الشركة بي إم دبليو توضيح الأسباب في عيوب التصميم. كما صرحت الوزارة أنه يمكن إعادة استرداد السيارات التي خضعت للاسترداد مسبقا، وفقًا للضرورة، بعد إجراء فحص فريق الوزارة.