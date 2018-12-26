كوريا الجنوبية تدعم عشرة آلاف من الموهوبين في الثورة الصناعية الرابعة

Photo : KBS News

قررت الحكومة دعم عشرة آلاف من الموهوبين، بحلول عام 2023، لقيادة القطاعات الرئيسية في عصر الثورة الصناعية الرابعة.وكشفت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات اليوم الأربعاء، عن خطة دعم المواهب، اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي القائم على الابتكار، بطريقة منهجية.وبموجب الخطة، ستنشئ وزارة العلوم مؤسسة تعليمية تسمى "أكاديمية الابتكار"، لرعاية وتدريب حوالي 500 من الموهوبين سنويًّا.كما ستقوم الحكومة بمساعدة حاملي الماجستير والدكتوراه في الانضمام إلى الخبراء في الخارج العاملين في مشروعات التكنولوجيا العالية، وتعزيز قدراتهم التنافسية، لرعاية 2500 من الموهوبين في هذه المجالات، بحلول عام 2023.وبالإضافة إلى ذلك، ستسعى الوزارة إلى تشكيل إدارات ذات صلة بأقسام الذكاء الصناعي في الجامعات، لرعاية 860 من الموهوبين. كما سترعى 7 آلاف موهوب في ثمانية من القطاعات الصناعية الرئيسية، من خلال التدريبات الميدانية لكل صناعة منها.