الحكومة تمدد فترة السماح قبل تطبيق نظام ساعات العمل الجديد

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قال وزير المالية هونغ نام كي، إن الحكومة سوف تمدد فترة السماح قبل تطبيق نظام 52-ساعة للعمل أسبوعيًّا، حتى يتم الانتهاء من مراجعة نظام ساعات العمل المرن.وكان من المقرر أن تنتهي فترة السماح في نهاية هذا العام، بحيث يتم إلزام الشركات الكبيرة بالحد من عدد ساعات العمل الأسبوعية بحيث لا تتجاوز 52 ساعة.وفي ظل هذه الظروف، تناقش هيئة المشاورات الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس العمل اقتراح الحكومة بمضاعفة فترة تطبيق نظام ساعات العمل المرن، من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر.وقال هونغ خلال اجتماع لوزراء الاقتصاد اليوم الأربعاء إن الحكومة ستمدد فترة السماح، لإتاحة الفرصة لمراجعة النظام المرن.وأضاف أن الحكومة تهدف إلى استكمال التشريعات الخاصة بالنظام المرن بحلول نهاية فبراير.