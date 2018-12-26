البنك الكوري المركزي يعقد اجتماعًا لمناقشة آثار انهيار البورصة الأمريكية

Photo : YONHAP News

عقد البنك المركزي الكوري الجنوبي اجتماعًا لمناقشة آثار الانهيار الذي أصاب البورصة الأمريكية وعدد من الأسواق المالية الأخرى.وقال بنك كوريا إنه عقد اجتماعًا صباح اليوم الأربعاء لمناقشة أسباب الانهيار وتأثيراتها المحتملة على أسواق المال المحلية وأسواق الصرف الأجنبي.وفي الاجتماع الذي ترأسه نائب المحافظ يون ميون شيك، قال المشاركون إن التقلبات في السوق العالمية ازدادت بشكل كبير، بسبب عوامل سياسية واقتصادية متنوعة.كما قالوا إن قدرة السوق الكورية على امتصاص الصدمات الخارجية ما زالت قوية، وأن الأسواق المالية وصرف العملات الأجنبية ظلت مستقرة نسبيًّا في الآونة الأخيرة.وقال البنك إنه سيراقب عن كثب الأسواق العالمية والمحلية، وحركة تدفق رؤوس الأموال، وسيسعى إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة، لتحقيق الاستقرار في السوق، بالتعاون مع الحكومة إذا لزم الأمر.كان مؤشر داو جونز ومؤشر ناسداك قد انخفضا بأكثر من 2% في ليلة عيد الميلاد.