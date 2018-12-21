7 من كل 10 كوريين لديهم نية للتبرع بالأعضاء

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تبين أن 7 من بين كل 10 كوريين لديهم نية للتبرع بالأعضاء.أجرى مركز الرقابة على الأمراض مسحا شمل ألفا من الكوريين، الذين تتجاوز أعمارهم ثمانية عشر عاما، للتعرف على الوعي بوظائف الأعضاء لعام ألفين وثمانية عشر، حيث أجاب 66.5% من المشاركين بأن لديهم نيةً للتبرع بأعضائهم. وتشبه هذه النسبة نسبة العام الماضي.وبلغت نسبة المجيبين بأنهم يعرفون التبرعات بالأعضاء بما فيها القلب والكلى 97.5%. ولكن نسبة المجيبين بأنهم يعرفون وجود التبرعات بالأنسجة البشرية بما فيها العظام أو الجلود لم تبلغ سوى 45.7 % مما يشير إلى اختلاف كبير في الوعي بين هاذين النوعين من التبرعات.وحول الأسباب في الامتناع عن التبرع، اختار 33% منهم النفور من تشويه الجسم، ليكون أكبر الأسباب، ثم جاء الخوف ونقص المعلومات في المركزين الثاني والثالث على التوالي.في الوقت الحاضر ينتظر أكثر من 30 ألف كوري على قوائم عمليات زرع الأعضاء، ولكن نسبة تسجيل التعهد بالتبرع بالأعضاء تبلغ 2.6% فقط من إجمالي الكوريين.