بنك كوريا يهدف إلى تحقيق نسبة 2% سنويا في هدف استقرار الأسعار

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قرر بنك كوريا المركزي الحفاظ على نسبة 2% سنويا من هدف استقرار الأسعار بعد العام القادم.وعقد البنك المركزي تحت رئاسة محافظ البنك " لي جو يول" اجتماعا لمجلس السياسة النقدية اليوم الأربعاء، حيث قرر الحفاظ على 2% سنويا حسب معيار رفع أسعار المستهلك بعد العام القادم، وهو نفس الهدف لأعوام ألفين وستة عشر وألفين وثمانية عشر.وأوضح البنك أن نسبة 2% المستهدفة تمثل معيارا دوليا تتخذه معظم الدول المتقدمة. كما أضاف أنه وضع الهدف بعد الأخذ في الاعتبار مستوى التضخم في لاقتصاد الكوري على المديين الطويل والمتوسط.وكان بنك كوريا المركزي يعيد تحديد هدف استقرار الأسعار مرة واحدة كل ثلاثة أعوام حتى الآن، ولكنه قرر عدم تحديد فترة التطبيق وإنما قرر فحص مناسبة هدف استقرار الأسعار مرة واحدة في كل عامين فقط.وقال "جونغ كيو إيل" مساعد نائب رئيس البنك المركزي إن مستوى التضخم يسير بشكل مستقر، في ظل تطبيق نظام هدف استقرار الأسعار، ولهذا جاء قرار البنك المشار إليه. مضيفا أن البنك لن يغير هدف استقرار الأسعار دون سبب خاص في المستقبل.