سون هونغ مين يسجل أهدافا في مباراتين متتاليتين

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أحرز اللاعب الكوري "سون هونغ مين" في فريق "توتنهام" في الدوري الإنكليزي الممتاز أهدافا متعددة، لمباراتين متتاليتين مع فريق "بونموس".وفي المباراة التي أقيمت في استاد ويمبلي بلندن يوم السابع والعشرين من هذا الشهر بتوقيت كوريا، سجل أول هدف له والهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الثالثة والعشرين من الشوط الأول، وهو الهدف التاسع له في هذا الموسم. وفي الدقيقة الخامسة والعشرين من الشوط الثاني أحرز هدفه الثاني. وقد أظهر اللاعب مهارته الكبيرة من خلال تسجيله لهذين الهدفين بعد أن كان قد أحرز هدفين ومساعدة واحدة في المباراة بين فريقه وفريق "إيبوتر " يوم الرابع والعشرين من هذا الشهر.وقد أحرز اللاعب 6 أهداف في شهر ديسمبر الحالي وحده، ليقترب من الفوز بجائزة لاعب هذا الشهر في الدوري الممتاز، للمرة الثالثة في حياته.أما فريقه "توتنهام" فقد تغلب على فريق "بونموس" بخمسة أهداف مقابل لا شيء، ليحتل المركز الثاني بين فرق الدوري.