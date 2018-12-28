موجة من البرودة القارصة تضرب البلاد

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ضربت الموجة الباردة القارصة مختلف أرجاء البلاد صباح اليوم، بحيث انخفضت درجات الحرارة انخفاضا كبيرا مع هبوب الرياح الشديدة، مما عرض المواطنين للبرودة القارصة في أثناء الذهاب إلى أماكن العمل.وذكرت هيئة الأرصاد الجوية المحلية في مقاطعة كانغ وون الواقعة في شرق البلاد أن درجة الحرارة صباح اليوم بلغت 20 درجة مئوية تحت الصفر في منطقة تشول وان، بينما بلغت درجة الحرارة في جبل سوراك 16.5 درجة مئوية تحت الصفر. كما تراوحت درجات الحرارة في مناطق "إين جيه" و"تشون تشون" و"هونغ تشون" في حدود 10 درجات مئوية تحت الصفر.كما بلغت أدنى درجات الحرارة في العاصمة سيول ومدينة "إين تشون" حوالي 10 درجات مئوية تحت الصفر.ولم تكن المناطق الجنوبية من البلاد دافئة بحيث بلغت درجة الحرارة في منطقة "كو تشانغ" بمقاطعة جنوب كيونغ سانغ 3.8 درجات مئوية تحت الصفر . كما بلغت درجة الحرارة في مدينة بوسان الواقعة في جنوب شرق البلاد 0.5 درجة مئوية تحت الصفر.ومع هبوب الرياح القوية في معظم مناطق البلاد انخفضت درجات الحرارة المحسوسة أكثر.وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية الكورية أن تقل درجة الحرارة المحسوسة في سيول عن 10 درجات مئوية تحت الصفر حتى في نهار اليوم.بهذه المناسبة صدر تحذير خاص من البرودة القارصة في معظم المناطق في مقاطعة كانغ وون ومقاطعة كيونغ كي أيضا.وتتوقع الهيئة الكورية أن تستمر هذه البرودة القارصة حتى نهاية هذا الأسبوع.