انتشار النظرة السلبية إلى الوضع الاقتصادي

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على الرغم من أن ثقة المستهلك قد تحسنت لأول مرة منذ تعديل مؤشراته في شهر سبتمبر الماضي، لكن أغلبية المستهلكين ما زالوا ينظرون إلى الوضع الاقتصادي نظرة سلبية. كما أصبحت التوقعات بأسعار البيوت أسوأ لأول مرة منذ عام و10 أشهر.وقد أصدر بنك كوريا المركزي اليوم تقريرا بعنوان "نتائج مسح توجهات المستهلكين في شهر ديسمبر من عام 2018". وطبقا للتقرير ارتفع مؤشر ثقة المستهلك المركب بمقدار 1.2 نقطة بالمقارنة مع الشهر الماضي ليبلغ 97.2 نقطة.يذكر أن معيار هذا المؤشر مائة نقطة بحيث يعني مؤشر دون 100 نقطة أن ثقة المستهلكين تميل إلى أن تكون متشائمة.وبعد تعديل المؤشر في شهر سبتمبر الماضي استمر المؤشر في الانخفاض بناقص 0.7 نقطة في أكتوبر وبناقص 3.5 نقطة في نوفمبر، إلا أن المؤشر ارتفع لأول مرة في هذا الشهر ولكنه لا يزال تحت مستوى 100 نقطة.أما مؤشر التوقع لمستوى المعيشة، فقد ارتفع بنقطة واحدة ليبلغ 91 نقطة، بينما ارتفع مؤشر التوقع لدخل الأسرة بنقطتين ليبلغ 99 نقطة. كما ارتفع مؤشر التوقع للاستهلاك والإنفاق بنقطة ليبلغ 109 نقاط.وترتبط هذه المؤشرات الثلاث كلها ارتباطا وثيقا مع التوقعات المالية للأسر. وفسر بنك كوريا المركزي بأن هذا الارتفاع جاء نتيجة للتوقعات بزيادة الأجور في العام القادم.أما مؤشر التوقع لأسعار البيوت فقد انخفض بمقدار 6 نقاط بالمقارنة مع الشهر الماضي ليبلغ 95 نقطة. واستمر هذا المؤشر في الانخفاض بعد أن سجل 128 نقطة في شهر سبتمبر الماضي. ويعني المؤشر دون 100 نقطة أن التوقعات بانخفاض أسعار البيوت بعد سنة أكبر من التوقعات بارتفاع الأسعار. ويرجع السبب في ذلك إلى انخفاض المعاملات على المنازل بسبب القيود الحكومية على القروض إلى جانب زيادة أعداد البيوت الجديدة.