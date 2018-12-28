الموافقة على خطة لبناء المدن الذكية في سيه جونغ وبوسان

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تم إعداد خطة لبناء مدن ذكية نموذجية في مدينتي "سيه جونغ " و"بوسان".عقدت وزارة الأراضي والنقل اجتماعا للجنة المدن الذكية الوطنية بالأمس، حيث وافقت على خطة تنفيذ المدن الوطنية النموذجية.وتخطط الحكومة ومنفذو المشروع والحكومات المحلية ذات الصلة لاستثمار حوالي تريليونين و400 مليار وون خلال الثلاث سنوات المقبلة، في بناء البنية التحتية وتطبيق التكنولوجيات الإبداعية وتوفير البيئة الصناعية.كما قررت استقطاب حوالي تريليون و290 مليار وون من القطاع الخاص أيضا من أجل تنفيذ المشروع.الجدير بالذكر أن مشروع بناء المدن الوطنية النموذجية يعد أحد المشروعات الحكومية الريادية للنمو الإبداعي بحيث يتم تنفيذه منذ شهر يناير الماضي. وأعلنت الحكومة في شهر يوليو الماضي عن الخطة الأساسية للمشروع، التي تتضمن الأهداف واستيراتيجيات التنفيذ والمحتويات الرئيسية.