زيادة أسعار ركوب الحافلات قبل تطبيق نظام ساعات العمل الجديد

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من المقرر أن يتم رفع أسعار تذاكر الحافلات داخل وبين المدن والحافلات السريعة، في النصف الأول من العام المقبل، مما يعكس العبء المتزايد على شركات تسيير الحافلات، بعد تطبيق نظام 52-ساعة عمل أسبوعيًّا الجديد، في يوليو المقبل.وقالت وزارة النقل اليوم الخميس إن أسعار الحافلات لم ترتفع منذ 3 إلى 5 سنوات، وسيتم تنفيذ الزيارة المقبلة في فبراير، بعد الأخذ في الاعتبار تكاليف العمالة وأسعار الوقود.وسوف تحدد الحكومات المحلية مقدار الزيادة في الحافلات التي تنتقل داخل المدن.كما تعتزم الوزارة دعم شركات الحافلات لتوظيف نحو 7 آلاف سائق جديد، بحلول يوليو المقبل، للاستعداد لنظام ساعات العمل الجديد، الذي لا يتجاوز 52 ساعة أسبوعيًّا.وسوف تضخ الحكومة 55 مليار وون، لتوفير وسائل نقل عامة ملائمة وقليلة التكلفة، للمقيمين في المناطق النائية.