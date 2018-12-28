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قالت وزارة الدفاع إنه سيتم السماح للجنود بمغادرة الثكنات العسكرية واستخدام الهواتف المحمولة بعد الانتهاء من الواجبات اليومية في أيام الأسبوع، بدءًا من العام المقبل.وأعلنت الوزارة عن السياسات الإصلاحية للقوات المسلحة وثقافتها اليوم الخميس.وبدءًا من فبراير، سيمكن للجنود مغادرة الثكنات العسكرية لمدة 4 ساعات، بين الساعة 5:30 و9:30 مساءً، بعد الانتهاء من المهام اليومية.ومع ذلك، سيتم السماح لأقل من 35% من جنود الوحدات العسكرية فقط بالخروج بعد انتهاء العمل، ولمرتين فقط شهريًّا.كما سيتم السماح باستخدام الهواتف المحمولة حتى الساعة العاشرة مساءً في جميع الثكنات تقريبًا، بدءًا من الساعة السادسة مساءً في أيام الأسبوع، والساعة السابعة صباحًا خلال أيام العطلة الأسبوعية.