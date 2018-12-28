المدعون يطالبون بأقسى عقوبة ضد المفتش الرئاسي السابق

Photo : YONHAP News

قرر الادعاء المطالبة بتوقيع أقسى عقوبة ضد كيم تيه وو، المفتش الرئاسي السابق.وقال مقر التفتيش التابع لمكتب المدعي العام اليوم الخميس إنه توصل إلى القرار بعد الانتهاء من التحقيقات حول المزاعم المختلفة ضد كيم.وقال الادعاء إن كيم تورط في عدة مخالفات، من بينها الحصول على أموال من رجال الأعمال مقابل خدمات، وكذلك تسريب معلومات سرية جمعها أثناء عمله إلى وسائل الإعلام.وأكد المدعون أيضًا أن كيم حاول الحصول على وظيفة في وزارة العلوم التي كانت تحت إشرافه، وسعى إلى الحصول على معلومات من الشرطة في العام الماضي، بشأن أحد التحقيقات الجارية في اتهام بالرشوة تتعلق بمعارفه.ومع هذا القرار الأخير، قد يواجه كيم إيقافا من الخدمة أو حتى الفصل النهائي.وفي الشهر الماضي، طلب المكتب الرئاسي من المدعين التحقيق مع كيم حول مزاعم المخالفات.