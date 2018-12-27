السلطات تطالب الأطباء والصيادلة بشرح الآثار الجانبية لعقار التاميفلو

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طلبت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية من الأطباء والصيادلة أن يشرحوا للمرضى الآثار الجانبية لعقار التاميفلو، الذي يتم صرفه لعلاج والوقاية من الأنفلونزا.وأرسلت وزارة الصحة خطابًا بذلك إلى ثلاث نقابات تمثل الأطباء والصيادلة والمستشفيات، أمس الأربعاء، طالبة منهم إبلاغ المرضى بدقة بالتدابير الوقائية عند تناول عقار التاميفلو.وكانت وزارة السلامة الدوائية قد طلبت سابقًا من العاملين في المجال الطبي أن يبينوا للمرضى أن العقار قد يؤدي إلى إظهار سلوك غير طبيعي، وأن ينصحوا أولياء الأمور بعد ترك أبنائهم دون إشراف، على الأقل في أول يومين.يأتي هذا الطلب بعد انتحار طالبة في مدرسة متوسطة بالقفز مبنى سكني في الأسبوع الماضي.ووفقًا لعائلتها، فقد كانت تشتكي من الضوضاء وأظهرت سلوكًا غير طبيعي، منذ أن بدأت في تناول العلاج.وسيتم فرض غرامة على الصيدلي الذي لم يشرح الآثار الجانبية لمرض لعائلة الطالبة المنتحرة.