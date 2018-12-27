الصليب الأحمر الكوري يؤكد تأثر الأدوية الأساسية بسبب العقوبات

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قالت منظمة الصليب الأحمر الكورية الشمالية إن العقوبات العالمية المستمرة ضد بيونغ يانغ لها تأثير خطير، على توفر الأدوية الأساسية في البلاد.وقال الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر إنه على الرغم من التحسن الدبلوماسي، فما زالت الحالة الإنسانية في البلد الشيوعي واحدة من الأزمات المزمنة والمنسية في العالم.ونقل الاتحاد الدولي عن الأمين العام لمنظمة الصليب الأحمر في الشمال ري هو ريم قوله إن الوضع الصحي مقلق للغاية، وأن تأثير العقوبات على الأدوية الأساسية فادح.وقال ري إن عدم توفر اللقاحات والأدوية المضادة للفيروسات وأطقم الاختبار السريعة هي من العوامل الرئيسية وراء تفشي الأنفلونزا في وقت سابق من هذا العام.