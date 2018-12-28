النيابة العامة تحقق في قسم التفتيش الخاص في مقر الرئاسة

Photo : YONHAP News

قامت النيابة العامة بتفتيش مقر الرئاسة لإجراء تحقيق مع قسم التفتيش الخاص فيه.وقد داهمت النيابة العامة مكتبين تابعين لمساعد الشؤون المدنية في مقر الرئاسة، بدءا من الساعة التاسعة صباح الأمس وعلى مدار 9 ساعات. وهما المكتب الخاص للسكرتير المسؤول عن مكافحة الفساد في مقر الرئاسة، ومكتب قسم التفتيش الخاص في فرع سيول من مقر الحكومة.وقد صادرت النيابة أجهزة الكمبيوتر وأجهزة اليو إس بي للسكرتير المسؤول عن مكافحة الفساد "بارك هيونغ تشول" ومدير قسم التفتيش الخاص السابق " لي إين كول".ركزت النيابة العامة على مصادرة التقارير المتبقية في المكتبين والتي أعدها المحقق "كيم تيه أوو".وقال مسؤول في النيابة العامة إنها ستتأكد أولا مما إذا كان هناك مخالفة قانونية في تقارير المحقق كيم ومدى تورط رؤسائه في ذلك.ومن المتوقع أن تزداد سرعة التحقيق مع المحقق " كيم تيه أوو" قريبا، حيث أقام مقر الرئاسة دعوى قضائية ضد كيم بتهمة إفشاء الأسرار الرسمية في 19 من هذا الشهر. واعتمادا على نتيجة التفتيش تخطط النيابة العامة لبدء التحقيق معه.كما قال مركز التفتيش التابع للنيابة العامة إنه أصدر أمرًا بحظر كيم من السفر. ومن المتوقع أن يعلن مركز التفتيش عن نتيجة التحقيق مع كيم بعد ظهر اليوم.