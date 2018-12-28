الحكومة تضع خطة لتنمية صناعة إزالة المفاعلات النووية في مارس المقبل

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صرحت الحكومة الكورية بأنها تعمل على تنمية صناعة إزالة المفاعلات النووية، إلى جانب تقديم الدعم الشامل للصادرات من المفاعلات النووية.وقال "جونغ سونغ إيل" نائب وزير الصناعة والتجارة والطاقة في كلمة ألقاها اليوم في مراسم الاحتفال الثامن بيوم سلامة وتنمية الطاقة النووية، إن الحكومة تدرك دور ومسؤولية المفاعلات النووية على نحو كاف، وستبذل الجهود المستمرة للحفاظ على بيئة المفاعلات النووية في المستقبل.وقد صرحت الوزارة بأنها سوف تضع خطةً لتنمية صناعة إزالة المفاعلات النووية حتى شهر مارس من العام القادم، وإنشاء معهد خاص لإزالة المفاعلات النووية في جنوب شرق البلاد بحلول عام 2021.كما شرحت أنها تستمر في دعم السياسات بما فيها إدارة مركز دعم الشركات العاملة في الطاقة النووية وتوفير صندوق تحويل الطاقة وتوسيع الاستثمارات في سلامة الطاقة النووية حسب الخطة التكميلية لتحويل الطاقة التي وضعتها في شهر يونيو الماضي.وقال نائب الوزير جونغ إن الحكومة لن تدخر جهدا في دعم تصدير المفاعلات النووية إلى السعودية وغيرها، مؤكدا على ضرورة الجهود الرامية إلى التأمل معا في مستقبل الطاقة النووية وإيجاد فرص جديدة بالتعاون بين القطاعين الخاص والعام في ظل تغير بيئة الطاقة النووية.في هذه الأثناء عقدت الوزارة الاجتماع الثاني للمشاورات حول صناعة إزالة المفاعلات النووية بين القطاعين الخاص والعام، بحضور الخبراء ذوي الصلة في المؤسسة الكورية للطاقة المائية والنووية وشركة دوسان للصناعات الثقيلة ومعهد دراسة الطاقة النووية وغيرها، حيث ناقشت معهم سبل إعداد تفاصيل المهام السياسية ذات الصلة.