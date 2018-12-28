البرلمان الكوري يمرر قانون السلامة الصناعية

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وافق البرلمان الكوري أمس الخميس على مشروع قانون خاص بتدعيم إجراءات السلامة الصناعية.ويدعو هذا القانون أصحاب الشركات إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة العمال غير المنتظمين أو المتعاقدين، وسيتم فرض عقوبات أكثر صرامة عليهم في حالة وقوع حوادث.وبموجبه، ستخضع الشركات التي تنتهك قوانين السلامة والصحة المهنية لغرامة تتجاوز المليار وون، أي عشرة أضعاف الغرامة الحالية.وجاء تمرير هذا القانون المعروف باسم "قانون كيم يونغ كيون" عقب وفاة العامل المتعاقد الشاب "كيم يونغ كيون" في محطة الطاقة الحرارية في منطقة "تيآن" على بعد 150 كيلومترا جنوب غرب سيول، نتيجة لتعرضه للسحب داخل حزام النقل الخاص بنقل الفحم.كما تم تمرير مشروع قانون معدل آخر خاص بمنع أصحاب الشركات أو الموظفين من استخدام مناصبهم وسلطاتهم لإساءة معاملة العمال الآخرين.