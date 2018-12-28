تراجع الإنتاج الصناعي والاستثمار في كوريا الجنوبية

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تراجع حجم الانتاج الصناعي والاستثمار في شهر نوفمبر بعد أن شهد ارتفاعا في شهر أكتوبر الماضي.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الجمعة، بلغ مؤشر الإنتاج الصناعي في شهر نوفمبر 106.5 نقطة، بانخفاض نسبته 0.7% مقارنة بالشهر الأسبق.وكان الإنتاج الصناعي في شهر أكتوبر الماضي قد زاد بنسبة 0.8% مقارنة بالشهر الأسبق.ويرجع السبب في تراجع الإنتاج الصناعي في نوفمبر إلى انخفاض حجم إنتاج أشباه الموصلات بنسبة 5.2% نتيجة لانخفاض الطلب على ذاكرة الهواتف الذكية، وانخفاض حجم إنتاج معدات الاتصالات بنسبة 14%.وأشار التقرير إلى أن حجم الاستثمارات في المنشآت الصناعية قد تراجع بنسبة 5.1% في شهر نوفمبر، مسجلا بذلك أقل مستوياته منذ شهر يونيو الماضي.وانخفض المؤشران المتزامن والمستقبلي للاقتصاد الكوري في نوفمبر بمقدار 0.2 نقطة مقارنة بالشهر الأسبق وللشهر السادس على التوالي.