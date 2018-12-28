مؤشر ثقة الشركات يسجل أقل مستوياته منذ أكثر من عامين

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تبين أن مؤشر ثقة الشركات سجل أقل مستوياته منذ عامين وشهرين بسبب المخاوف الناجمة عن الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية ، بما في ذلك النزاعات التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين.كما شهد مؤشر الثقة الاقتصادية أقل مستوياته أيضا منذ عامين وأربعة أشهر.وطبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري ، بلغ مؤشر مسح ثقة الشركات 72 نقطة في شهر ديسمبر الجاري، بانخفاض نقطتين مقارنة بالشهر الأسبق ، مسجلا بذلك أقل مستوياته منذ شهر أكتوبر من عام 2016 الذي بلغ فيه المؤشر 71 نقطة.يذكر أن قراءة المؤشر بأقل من 100 نقطة تعنى أن عدد الشركات المتشائمة يفوق عدد الشركات المتفائلة حول مستقبل الاقتصاد.وأشار التقرير إلى أن مؤشر توقعات الاقتصاد الكلي للصناعات للشهر القادم بلغ 71 نقطة ، مسجلا بذلك أقل مستوياته منذ شهر أغسطس من عام 2016 .وأرجعت الشركاتت السبب الرئيسي في معاناتها من الصعوبات إلى انخفاض الاستهلاك المحلي.