تجاوز الصادرات الكورية 600 مليار دولار هذا العام

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أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة وهيئة الجمارك الكورية عن أن القيمة المتراكمة للصادرات الكورية لهذا العام قد تجاوزت 600 مليار دولار، صباح اليوم الجمعة.وبهذا تمكنت كوريا الجنوبية لأول مرة من تسجيل 600 مليار دولار من قيمة الصادرات السنوية منذ أن بدأت تصدير منتجاتها عام 1948.وتعد كوريا سابع دولة عالميا تحقق 600 مليار دولار من الصادرات السنوية، بعد الولايات المتحدة وألمانيا والصين واليابان وهولندا وفرنسا.وقالت الوزارة إن حصة كوريا الجنوبية في سوق الصادرات العالمية بلغت 3.4% ، محتلة بذلك المركز السادس على مستوى العالم.وأشارت إلى أن قيمة الصادرات الكورية قد حققت 16.1% من النمو السنوي في المتوسط خلال التسعة وستين عاما الماضية.وقالت الوزارة إن الصادرات الكورية ستواجه صعوبات في العام القادم بسبب انخفاض معدل النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة والنزاعات التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين.