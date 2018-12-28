واشنطن تعيد النظر في المبادئ الخاصة بتقاسم تكاليف الدفاع

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تقوم الحكومة الأمريكية حاليا بإعادة النظر بشكل شامل في مبادئ تقاسم تكاليف الدفاع مع الدول التي تتمركز فيها القوات الأمريكية.وستقوم الحكومة الأمريكية بوضع مبدأ جديد بهذا الشأن في العام القادم، لتتم بموجبه المفاوضات مع كل من كوريا الجنوبية واليابان ومنظمة الناتو حول تقسيم تكاليف نشر القوات الأمريكية فيها.وقالت مصادر مطلعة اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة قد عرضت اقتراحا على كوريا الجنوبية في الجولة العاشرة من المفاوضات حول "اتفاقية التدابير الخاصة الثنائية" بين البلدين والتي عقدت في سيول خلال الفترة من يوم الحادي عشر وحتى الثالث عشر من ديسمبر الجاري، لتكون مدة صلاحية الاتفاقية الجديدة سنة واحدة بدلا من خمس سنوات ، مشيرة إلى أن هذا الاقتراح قد جاء بناء على خطة الحكومة الأمريكية لوضع مبدأ جديد لتقاسم تكاليف الدفاع.ويبدو أن الولايات المتحدة تسعى من خلال المبدأ الجديد لزيادة نصيب كل من كوريا الجنوبية واليابان ومنظمة الناتو من تكاليف نشر القوات الأمريكية فيها ، ولتقليل الأعباء المالية الأمريكية.يذكر أن حصة كوريا في الدعم المالي للقوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية تبلغ هذا العام أكثر من 960 مليار وون، أي حوالي 850 مليون دولار، لكن وفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، وتسعى إدارة "ترامب" إلى مضاعفة حصة كوريا الجنوبية إلى حوالي 1,8 تريليون وون.