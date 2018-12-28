كوريا واليابان تعقدان مباحثات عبر الفيديو بشأن توجيه الرادار نحو طائرة دورية يابانية

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قالت وزارة الخارجية الكورية إنها عقدت مباحثات على مستوى العمل عبر الفيديو، مع نظيرتها اليابانية، أمس الخميس.وتم في هذه المباحثات بحثُ ما يتعلق بمزاعم اليابان بأنَّ سفينة حربية كورية قامت بتوجيه الرادارها الخاص بمكافحة الحرائق نحو طائرة دورية بحرية يابانية .وقد كوريا الجنوبية نفت هذه المزاعم قائلة إن اليابان أساءت فهم عملياتها البحرية التي جرت لإنقاذ قارب كوري شمالي كان ينجرف بالقرب من البحر الشرقي.وأضافت الوزارة الكورية إنه قد تم عقد المباحثات في جو ودي وجاد، وأن الجانبين الكوري والياباني اتفقا على مواصلة عقد مباحثات مماثلة.