كوريا الشمالية تدخل مرحلة الإنتاج الضخم للصواريخ

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ذكرت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، أمس الخميس، أن توقف كوريا الشمالية عن إجراء تجارب نووية وعن إطلاق الصواريخ هذا العام لا يعنى حدوث تغيير في سياساتها النووية والصاروخية، بل يعنى أنها دخلت مرحلة الإنتاج الضخم للأسلحة النووية والصاروخية.وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد قال إن توقف بيونغ يانغ عن إطلاق الصواريخ يعتبر أهم الإنجازات التي حققه خلال فترة رئاسته.ونقلت الشبكة الأمريكية عن باحث في المعهد الملكي البريطاني أن كوريا الشمالية قد انتهت من مرحلة تطوير الأسلحة النووية والصاروخية ودخلت إلى مرحلة الإنتاج الضخم لها.وقالت نقلا عن نائب رئيس مركز "وودرو ويلسون" الدولي للعلماء إن كوريا الشمالية ستمتلك حوالي 100 رأس نووي بحلول عام 2020.وأضافت أن عددا من الخبراء العسكريين يرون أن كوريا الشمالية لن تتخلى عن برامجها النووية، لاعتقادها أن أسلحتها النووية ستدافع عن أمنها ضد التهديدات العسكرية الخارجية.