سيول تقدم عقار التاميفلو إلى كوريا الشمالية قريبا

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قال وزير التوحيد الوطني الكوري الجنوبي "تشو ميونغ كيون" إن كوريا الجنوبية ستقدم عقار التاميفلو إلى كوريا الشمالية قريبا، كجزء من مشروع التعاون بين الكوريتين للوقاية من الإنفلونزا.جاء هذا التصريح في كلمة ألقاها الوزير "تشو" في منتدى التعاون بين الكوريتين للصحة والخدمات الاجتماعية، حيث أضاف أن تقديم علاجات الأنفلونزا إلى كوريا الشمالية سيلعب دورا في الوقاية من الأنفلونزا هناك، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الكوريتين.وقال إن الكوريتين تبادلتا لأول مرة معلومات عن الأمراض المعدية في المباحثات على مستوى العمل بينهما للصحة والخدمات الطبية، التي عقدت في الثاني عشر من ديسمبر الجاري.وأكد أن التعاون الصحي بين الكوريتين سيكون حجر الأساس لتحقيق السلام والازدهارالدائمين في شبه الجزيرة الكورية.