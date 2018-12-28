انتعاش كبير في سوق الفن في كوريا ترغم الركود الاقتصادي

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قالت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة أمس الخميس إن حجم سوق الفن في كوريا الجنوبية قد بلغ 490 مليار وون ، أي ما يعادل 438.8 مليون دولار، هذا العام ، بزيادة نسبتها 25% عن العام الماضي، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها منذ عشر سنوات.وأرجعت الوزارة السبب في انتعاش سوق الفن في كوريا إلى زيادة حجم مبيعات الأعمال الفنية التي تم عرضها في المباني الجديدة.وينص قانون البناء على أن يتم عرض عمل فني في المباني الجديدة التي يتجاوز إجمالي مساحتها 10 آلاف متر مربع.كما أرجعت السبب أيضا إلى نشاط مزادات الأعمال الفنية على شبكة الإنترنت.