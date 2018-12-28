الحكومة تحدد نوعية الخدمات البديلة لمستنكفين ضميريين

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يتعين على الشباب الكوريين الذين يرفضون أداء الخدمة العسكرية الإلزامية لأسباب دينية، أن يمارسوا أعمالًا بديلة لمدة ثلاث سنوات، في المرافق الإصلاحية، أي ما يساوي ضعف مدة الخدمة العسكرية العادية، ابتداءا من عام 2020.جاء ذلك في خطة الحكومة التي كشفت عنها وزارة الدفاع اليوم الجمعة ، بشأن نظام الخدمات البديلة للمستنكفين ضميريًّا، حيث قالت الوزارة إنه قد تم تحديد مدة الأعمال البديلة لهم بشكل متوازن مع الذين يمارسون الخدمات الأخرى البديلة للخدمة العسكرية، بمن فيهم أطباء الصحة العامة.وأضافت الوزارة أن أماكن الخدمات البديلة ستقصير على المرافق الإصلاحية السجنية، حيث سيعمل هؤلاء في المطابخ أو غرف الإمدادات أو مراكز الاحتجاز، وغيرها من المرافق الأخرى.وستقوم الحكومة بتقديم مشروع هذه الخطة إلى البرلمان في العام القادم، للحصول على الموافقة عليه.