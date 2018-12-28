خطاب الرئيس مون بمناسبة العام الجديد 2019

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إننا نشهد رحيل عامٍ مضى وفجر عام جديدوهو عام الخنزير حسب التقويم الصيني .وفي هذا الشتاء، أود حقًا أن أسير في الطرقات والشوارع، التي غطاها الجليد وكستها الثلوج،حتى تسنح لي الفرصة لزيارة كل بيت من بيوتكم، وأن أصافح كل فرد منكم واحدًا واحدًا،وأن أحيي كل فرد منكم وأقدم له تهنئاتي.لقد فتح الناس طريق السلام، ولقد سِرت بنفسي في هذا الطريق الذي فتحه الناس بقلب مفعم بالمشاعر الجياشة.وسوف أبذل قصارى جهدي كي أعمل على جعله سلامًا دائمًا لا رجعة فيه أبدًا،حتى يكون هذا السلام عونًا ودَعمًا لكل فرد في حياته اليومية.آمل حقًا أن يعيش جميع أفراد الأمة معًا حياة جيدة، حياةَ رخاءٍ وازدهار، تمامًا كهذه الشمس التي تسطع على كل بقعة وكل رُكن من بلادنا.وسوف أحاول بكل جد أن أتأمل مليًّا في الأحداث التي لم أنتبه إليها من قبل كي تتحسن حياة كل فرد.هذا الشتاء، لن أنسى هذه المشاعر التي تشبه شمعة عازمة بكل جِدٍّ على بث الدفء في العالم أكثر وأكثر.أتمنى السلام لكل بيت في العام الجديد.الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إين.