الصين تدعي أن العاصمة الكورية هي مصدر انتشار الغبار الدقيق في كوريا

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قال مصدر مسؤول في وزارة البيئة الصينية إن معظم الغبار الدقيق الذي تتعرض له العاصمة الكورية سيول قد نشأ في العاصمة سيول. وجاء ذلك ردا على ادعاء بعض وسائل الإعلام الكورية أن سبب كثافة الغبار الدقيق في كوريا يرجع الى الغبار الدقيق الذي هب على كوريا من الصين.وقال المتحدث باسم وزارة البيئية الصينية "ريو يو أو بين" في تصريحات أدلى بها أمس الجمعة إنه لم يتم رصد أي حركات للرياح التي هبت بالاتجاه الى العاصمة سيول في يوم 6 من الشهر الحالي الذي صدر فيه إشارة التنبيه للغبار الدقيق في سيول، مشيرا الى أن مسألة الغبار الدقيق في سيول لا ترتبط بالصين وأضاف أن نسبة ثاني أكسيد النيتروجين في العاصمة سيول أعلى من بكين ودارين بالصين حسب تحليلات نسبة ثاني أكسيد النيتروجين خلال فترة ما بين عام 2015 وعام 2017.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها الصين عن موقفها الرسمي حول مسألة الغبار الدقيق نظرا لأن الصين قد كانت ترفض اكتشاف نتائج البحث المشترك حول مسألة الغبار الدقيق في شمال شرق آسيا.