كوريا الشمالية تنتقد الولايات المتحدة بسبب قضايا حقوق الإنسان

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انتقدت وسائل الإعلام الشمالية التابعة للدولة، الولاياتِ المتحدةَ، بسبب "ضغطها الشديد" على قضية حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، طوال عام 2018.وفي مقالٍ نُشر اليوم السبت، دعا موقع "أوري مين جوك كيري"، إلى "الاحترام المتبادل" بين بيونغ يانغ وواشنطن.وقال الموقع إن "الضجة الأمريكية" بشأن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية قد وصلت إلى درجة متطرفة هذا العام.وزعم أن الولايات المتحدة تدخلت بشكل صارخ في الشؤون الداخلية لكوريا الشمالية، واستمرت في توجيه الضغط العالمي نحوها لإسقاط نظامها.كما انتقد الموقعُ وزارةَ الخارجية الأمريكية، بسبب بيانها الصادر في مايو الماضي بمناسبة أسبوع الحرية في كوريا الشمالية، واصفًا إياه بالبيان المتغطرس والخالي من الاحترام، تجاه شريك في الحوار.وقال الموقع إن تلك التصرفات تعد من الأعمال العدائية ضد الشمال، وأنها تهدف إلى إسقاط النظام الاشتراكي لبيونغ يانغ.