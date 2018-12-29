احتجاجات على خطة الحكومة حول بدائل الخدمة العسكرية

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تواجه الحكومة احتجاجات من جماعات مدنية وحقوقية، بعد إعلان خطتها حول بدائل الخدمة العسكرية الإلزامية، لمن يمتنعون عن الانضمام إلى الجيش لأسباب دينية أو ضميرية.وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت أنها ستلزم هؤلاء بأداء خدمات بديلة لمدة ثلاث سنوات في المرافق الإصلاحية السجنية، أي ما يقارب ضعف المدة التي يقضيها المجندون في الجيش.وكانت الحكومة تتوقع بعض المعارضة ضد الخطة، لكن الاحتجاجات كانت أقوى مما كان متوقعًا.وقد صرحت وزارة الدفاع بأنها ستحرص على الاستماع إلى الرأي العام ووجهات النظر المعارضة.وسوف تجمع الوزارة مختلف الآراء حول المشروع الجديد بحلول أوائل فبراير المقبل.يُذكر أن الخدمات البديلة التي كُشف عنها تتضمن أعمالًا مشددة إلى حد ما في المرافق الإصلاحية، مثل العمل في المطابخ وغرف الإمدادات وما إلى ذلك.