اليابان تكشف لقطات مصورة لحادث الرادار

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قالت وسائل الإعلام اليابانية اليوم السبت أن كشف اليابان عن لقطات مصورة تتعلق بالنزاع حول حادثة الرادار العسكري مع كوريا الجنوبية، كان بأمر من رئيس الوزراء شينزو آبيه.وقالت الصحف اليابانية إن رئيس الوزراء استدعى وزير الدفاع بصورة غير رسمية، وطلب منه الكشف عن الفيديو.وكانت وزارة الدفاع اليابانية، قد كشفت أمس الجمعة، على موقع يوتيوب، ما وصلت بالدليل على أن سفينة حربية كورية قد وجهت الرادار الخاص بمكافحة الحرائق نحو طائرةِ دوريةٍ يابانية، في الأسبوع الماضي.وذكرت الصحف اليابانية أن هذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة الخلاف مع كوريا الجنوبية، مشيرة إلى أن وزير الدفاع كان متحفظًا بشأن نشر اللقطات المصورة، لكنه نشرها وفقًا لقرار رئيس الوزراء.وتكهنت بعض الصحف بأن آبيه يحاول تصعيد الخلاف مع سيول في محاولة لإنقاذ التراجع في مستوى التأييد الشعبي لحكومته.ومن جانبها، أعربت وزارة الدفاع في سيول عن قلقها إزاء نشر المقطع المصور الذي استمر 13 دقيقة، قائلة إنه لا يثبت مزاعم طوكيو حول توجيه الرادار نحو إحدى طائراتها.وأكدت الوزارة أن المدمرة الكورية، كانت تقوم بعملية إنقاذ طبيعية، لمساعدة سفينة من الشمال، كانت تنجرف في البحر الشرقي.وقد قال بعض الخبرء اليابانيين أن الفيديو ليس كافيًا في بيان مزاعم طوكيو.