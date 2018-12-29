انخفاض أسعار الوقود لأدنى مستوى خلال عامين

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انخفضت أسعار الوقود المحلية، للأسبوع الثامن على التوالي، بسبب خفض ضريبة الوقود الحكومية، والتراجع في أسعار النفط العالمية.وانخفض سعر البنزين لأقل من ألف وأربعمائة وون لكل لتر، والديزل لأقل من ألف وثلاثمائة وون لكل لتر.ووفقًا لشركة النفط الوطنية الكورية، فقد انخفض متوسط سعر البنزين العادي في محطات الوقود، على مستوى البلاد، بنحو تسعة وعشرين وون، ليسجل ألفًا وثلاثَمائةٍ وسبعة وتسعين وون لكل لتر، في الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر، وهو الأدنى منذ عامين، منذ أواخر عام 2016.كما انخفض سعر الديزل المستخدم في وقود السيارات بمقدار ستة وعشرين وون، ليصل إلى ألفٍ ومائتين وأربعةٍ وتسعين وون لكل لتر.وتوقعت الشركة استمرار الهبوط، مشيرة إلى انخفاض أسعار النفط العالمية، بسبب ارتفاع سعر الفائدة الأمريكية، وتوسيع صادرات النفط من القطاع الخاص في إيران.