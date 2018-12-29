سوق الأسهم الكورية في المركز السابع عشر بين دول مجموعة العشرين

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احتلت كوريا الجنوبية المركز السابع عشر، من حيث معدل نمو مؤشر البورصة الرئيسي، بين الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، لهذا العام.وقد هبطت سوق الأوراق المالية في كوريا الجنوبية بنسبة 17.79% في هذا العام، مما جعلها في قاع الترتيب.وقد تصدرت البرازيل القائمة، حيث ارتفع مؤشرها الرئيسي بنسبة 11.86%، وتلتها السعودية بنسبة 7.24%، ثم الهند بنسبة 5.14%.وسجلت البلدان الأخرى نموًّا سلبيًّا هذا العام، وشهدت الولايات المتحدة تراجعًا في مؤشرها الرئيسي بنسبة 6.39%، كما تراجعت البورصة اليابانية بنسبة 11.8%.وفسر الخبراء هذا التراجع في جميع أنحاء العالم إلى تزايد عدم اليقين الاقتصادي العالمي، بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.