السيطرة على حريق الغابات في مقاطعة كانغ وون

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تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على أسوأ حريقِ غاباتٍ، الذي اندلع في مدينة سام تشوك، في مقاطعة كانغ وون، مساء الأمس الجمعة.وقالت السلطات إنها حشدت ثلاث عشرة طائرة مروحية، فور شروق شمس اليوم السبت، وقامت بإطفاء الحريق بالكامل تقريبًا في حدود الساعة التاسعة والنصف صباحًا، بعد ثلاث عشرة ساعة من اندلاعه أمس الجمعة.ويعمل الآن نحو ألف من موظفي الخدمة المدنية والشرطة ورجال الإطفاء في إطفاء ما تبقى من الحريق.وقد كافح رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق، بسبب الرياح القوية التي بلغت سرعتها 5 أمتار في الثانية.ويعتقد المسؤولون بأن الحريق ربما بدأ في قرية مجاورة ثم انتقل إلى الغابات، وسوف يتم التحقيق في القضية بعد إطفاء الحريق بالكامل.