دراسة تكشف أن التوظيف المبكر يؤدي إلى الزواج المبكر

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أظهرت دراسة جديدة أن الحصول المبكر على وظيفة يؤدي إلى ارتفاع الفرصة في الزواج المبكر.وقد ذكر تقرير صادر عن مكتب الميزانية في البرلمان العلاقة بين العمر الذي يحصل فيه الشخص على وظيفته الأولى والعمر الذي يتزوج فيه، استنادًا إلى البيانات الصادرة من دائرة معلومات التوظيف الكورية.وتأتي هذه البيانات من درسة استقصائية وثقت أكثر من 10 آلاف حالة تتراوح أعمارها بين خمسة عشر عاما وتسعة وعشرين عاما، منذ عام 2007.وقد أشارت النتائج إلى أن العمل في سن مبكرة يسمح بالوصول بسرعة أكبر إلى الاستقرار الاقتصادي الذي يسمح بالزواج.ويذكر أن متوسط سن الزواج في كوريا الجنوبية بلغ 32 عامًا في الرجال، و30 عامًا في النساء.ويرجع السبب في ارتفاع متوسط سن الزوج إلى صعوبة الحصول على عمل مستقر.