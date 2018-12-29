الشمال يتحايل على العقوبات باستخدام شبكة من المتاجرين الأجانب

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ذكرت صحيفة وول ستريت الأمريكية أمس الجمعة، أن كوريا الشمالية تتخطى العقوبات الدولية من خلال شبكة من الشركات الأجنبية.وذكر مقال الصحيفة أن الشمال قد عمل على بناء "نظام مالي بديل، باستخدام شبكة مشبوهة من المتاجرين".وهذا النظام يسمح للشركات الكورية الشمالية بالاختباء في النظام المالي العالمي، بينما يقوم المصدرون والمستوردون بعمليات التبادل.وقال التقرير إن النظام يحرك ملايين الدولارات في جميع أنحاء العالم على الرغم من العقوبات.وقال محللون إن مبلغًا ضئيلًا من المال يدخل إلى كوريا الشمالية، أما معظم تلك المبالغ فيتم نقلها حول البنوك الأجنبية.