الرئيس مون يزور معسكر الجيش في منطقة خط المواجهة

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زار الرئيس الكوري مون جي إين معسكرًا للجيش في منطقة الخطوط الأمامية، بالقرب من المنطقة المنزوعة السلاح لتشجيع الجنود المتمركزين هناك أمس الجمعة.وقال المكتب الرئاسي إن الرئيس مون قد زار أولا فرقة المشاة الخامسة في يون تشيون بمقاطعة كيونغ كي، حيث قال إنه إذا لم يكن لدى البلاد قوة الدفاع المتينة فسوف يؤدي ذلك إلى ضعف السلام والحوار بين الكوريتين، وأضاف مون أن عملية الدفاع ضد أي هجوم كانت المهمة الرئيسية من أجل حماية الشعب، ولكن حان الوقت للتركيز على بناء السلام بين الكوريتين. ثم توجه الرئيس إلى مواقع حراسة في منطقة تشول وون، وهو الموقع المخصص للمشروع المشترك بين الكوريتين للتنقيب عن بقايا قتلى الحرب الكورية.وتعد هذه الزيارةُ خطوةً ترمز إلى التأكيد على تنفيذ البيان العسكري المشترك بين الكوريتين، إلى جانب إظهار عزمه القوي على إرساء السلام في شبه الجزيرة الكورية.