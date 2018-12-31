كيم جونغ أون يرسل رسالة إلى الرئيس مون جيه إين

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تلقى الرئيس مون جيه إين رسالة من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أمس الأحد، أعرب فيها عن نيته لزيارة سيول في العام المقبل.وقد عقد المتحدث الرئاسي في سيول مؤتمرًا صحفيًّا أمس الأحد، كشف فيه عن الاتصالات المتبادلة بين زعيمي الكوريتين.وقال المتحدث إن الزعيم كيم في رسالته تناول تعهده بزيارة سيول في العام الحالي، مشيرًا إلى أنه كان يأمل بالفعل في زيارتها كما هو متفق عليه في القمة بين الكوريتين في بيونغ يانغ.وأضاف كيم أنه ينوي مراجعة الظروف وزيارة الجنوب في العام المقبل.وفي الوقت الذي أشاد فيه كيم باجتماعات القمة الثلاث بين الكوريتين وتخفيف التوترات عبر الحدود، اقترح كيم عقد المزيد من المحادثات مع مون في العام المقبل، لحل القضية النووية معًا.