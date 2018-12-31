كوريا الجنوبية تحظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية في العام الجديد

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قال مسؤولون حكوميون اليوم الاثنين إن كوريا الجنوبية سوف تمنع على المتاجر الكبرى ومتاجر التجزئة على مستوى البلاد من استخدام الأكياس البلاستيكية، في محاولة للحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من النفايات.وسيبدأ سريان الحظر غدًا الثلاثاء، كجزء من قانون منقح يشجع على الحفاظ على الموارد واستخدام المواد القابلة لإعادة التدوير.وسوف يخضع للحظر نحو 2000 من منافذ البيع التابعة لسلاسل المتاجر الكبرى، و11 ألف سوبرماركت، وهي خاضعة في الوقت الحالي للحظر من توزيع الأكياس البلاستيكية مجانًا.وسيتم فرض غرامة قدرها نحو 3 مليون وون في حالة مخالفة الحظر، وبدلًا من ذلك، تلتزم المتاجر بتقديم أكياس ورقية أو قماشية لزبائنها.لكن المنتجات المبتلة سيتم تغليفها في أكياس بلاستيكية، مثل الأسماك واللحوم.